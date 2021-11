As luvas que Enzo Pérez utilizou quando assumiu o papel de guarda-redes do River Plate num jogo da Taça Libertadores frente ao Santa Fé estão agora em exposição no museu do clube de Buenos Aires.

Recordamos que o antigo jogador do Benfica estava lesionado, mas ofereceu-se para defender a baliza do River Plate, numa altura em que o clube não podia contar com os guarda-redes devido a um surto de covid-19 no plantel.

A camisola verde com o número 24 já estava no museu do River Plate, mas agora também estão lá as luvas que o internacional argentino utilizou nesse jogo que o clube argentino acabou por vencer por 2-1.

«Sempre dormi bem, mas antes de ir à baliza não consegui. Estava muito nervoso. Na altura só dizia: Porque é que levantei a mão», contou o jogador no momento em que entregou as luvas ao museu. As luvas estão agora devidamente emolduradas no museu, com a frase que Enzo terá dito quando se colocou o problema da ausência de guarda-redes: «Defendo eu, Marcelo», em referência ao treinador Marcelo Gallardo.