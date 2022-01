Boa parte dos bens de Diego Maradona foram vendidos em leilão no final do ano por decisão de um juiz, de forma a pagar as dividas que o craque argentino deixou depois da sua morte, a 25 de novembro de 2020.

Um leilão organizado pelo grupo de leilões Adrian Mercado que decorreu com grande sucesso, uma vez que da totalidade dos bens, sobrou apenas uma casa um carro, gerando receitas a rondar os 1,6 milhões de euros.

Numa primeira fase do leilão, realizado a 19 de dezembro de 2021, vários lotes de terreno ficaram sem comprador, com destaque para a Villa Devoto (foto que acompanha a notícia), uma propriedade de 700 metros quadrados que tinha como preço base de licitação 900 mil dólares (quase 800 mil euros). Foi então decidido prolongar o leilão destes terrenos até 31 de dezembro e as propostas de compra acabaram por chegar. «Recebemos ofertas para tudo, desde televisões LCD a passadeiras de ginásio, tudo o que havia sobrado», explicou a empresa que organizou o leilão.

Entre os bens mais caros, foi vendido um BMW de 2016, com um preço base de 146 mil euros. Além disso, a venda de um apartamento de 45 metros quadrados na zona balnear de Mar del Plata, avaliada em 60 mil euros, «está quase resolvida», segundo o organizador.

Estas venda foram ordenadas por um tribunal para pagar as despesas e dívidas detetadas após a morte de Diego Maradona.