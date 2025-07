Vida difícil para Marcos Rojo, antigo central do Sporting, que está afastado do plantel principal do Boca Juniors, a treinar à parte e proibido de aceder ao balneário da equipa. O central, que já chegou a ser capitão da equipa do La Bombonera, está em conflito aberto com o treinador Miguel Ángel Russo e na Argentina já se fala da sua saída iminente para o Estudiantes.

A relação entre o central e o treinador já não era boa, mas um episódio na passada terça-feira antagonizou ainda mais as duas partes. Segundo revela a imprensa argentina, tudo se terá precipitado quando Miguel Ángel Russo juntou os jogadores que iam ser titulares frente ao Huracán para uma conversa e pediu aos restantes, incluindo Rojo, para se afastarem.

O central, que já não foi utilizado nos últimos quatro jogos, ficou irritado e abandonou o centro de treinos do Boca antes do final do treino. No dia seguinte, quando voltou aos treinos, Marcos Rojo foi informado pelos roupeiros que ia deixar de treinar com a equipa principal e estava, inclusive, proibido de entrar no balneário da equipa.

Além de Rojo, foram afastados da equipa Marcelo Saracchi e Cristian Lema. Os jornais argentinos dizem que o conflito é insanável e Marcos Rojo estará mesmo de saída do Boca Juniors e já é apontado ao Estudiantes, clube onde fez toda a formação antes de sair para jogar na Europa.