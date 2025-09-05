Messi: «Ainda não tomei uma decisão quanto ao Campeonato do Mundo»
Craque argentino garante estar motivado para estar na prova, mas prefere gerir as expetativas de forma prudente
No rescaldo de uma noite de sonho, em que bisou naquele que terá sido o último jogo oficial pela Seleção na Argentina, Lionel Messi confessou: «Acabar desta forma, aqui, com o meu povo, foi algo com que sempre sonhei.»
«Durante muitos anos, fui amado em Barcelona e o meu sonho era sentir o mesmo aqui, na Argentina, com a minha gente. Muitas coisas se disseram (sobre mim) nos últimos anos, mas o que ficará comigo são todas as conquistas que esta equipa alcançou», referiu La Pulga, à TyC Sports.
Aos 38 anos, Messi tem a possibilidade de participar, em 2026, no sexto Mundial da carreira. «Estamos quase lá e estou animado e ansioso para o jogar. Pela idade que tenho, o mais lógico seria que não o jogasse, mas vou vivendo um dia e um jogo de cada vez, tentando sentir-me bem e sendo honesto comigo. Vamos ver, ainda não tomei uma decisão quanto ao Campeonato do Mundo. Vou terminar a época e depois ficam a faltar seis meses. Aí, verei como me sinto», disse.
No currículo, Lionel Messi tem um Mundial, conquistado em 2022, no Qatar. No próximo ano, os Estados Unidos da América, o México e o Canadá recebem a fase final da prova, para a qual a Albiceleste está já apurada.