No rescaldo de uma noite de sonho, em que bisou naquele que terá sido o último jogo oficial pela Seleção na Argentina, Lionel Messi confessou: «Acabar desta forma, aqui, com o meu povo, foi algo com que sempre sonhei.»

«Durante muitos anos, fui amado em Barcelona e o meu sonho era sentir o mesmo aqui, na Argentina, com a minha gente. Muitas coisas se disseram (sobre mim) nos últimos anos, mas o que ficará comigo são todas as conquistas que esta equipa alcançou», referiu La Pulga, à TyC Sports.

Aos 38 anos, Messi tem a possibilidade de participar, em 2026, no sexto Mundial da carreira. «Estamos quase lá e estou animado e ansioso para o jogar. Pela idade que tenho, o mais lógico seria que não o jogasse, mas vou vivendo um dia e um jogo de cada vez, tentando sentir-me bem e sendo honesto comigo. Vamos ver, ainda não tomei uma decisão quanto ao Campeonato do Mundo. Vou terminar a época e depois ficam a faltar seis meses. Aí, verei como me sinto», disse.

No currículo, Lionel Messi tem um Mundial, conquistado em 2022, no Qatar. No próximo ano, os Estados Unidos da América, o México e o Canadá recebem a fase final da prova, para a qual a Albiceleste está já apurada.