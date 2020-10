Lautaro Martínez não esconde a admiração pelo compatriota Leo Messi, a quem esteve perto de se juntar no último verão, depois de ter sido cogitado para reforçar o Barcelona.

«Conheço o Leo mais pelas vezes que fomos companheiros de equipa da seleção argentina, e não por tê-lo enfrentado. Já disse isto no passado e defenderei no futuro: ele é o melhor jogador do mundo. O facto de ser argentino é motivo de orgulho para nós e procuramos sempre aprender com ele. Para mim, está noutro nível - entende o jogo de uma maneira diferente e está sempre um passo à frente de todos os outros», reconheceu o avançado do Inter de Milão em entrevista à UEFA.

O jogador de 23 anos explicou, também, o sucesso dos jogadores argentinos na Europa, fruto da «paixão, dedicação e coração» que tentam levar «para qualquer campeonato».

«É algo que também se pode ver na Argentina se acompanharmos a liga e assistirmos aos jogos. O mesmo se aplica à seleção nacional. Tentamos sempre mostrar essa paixão. O talento vem primeiro. É algo com que se nasce, mas que é preciso alimentar. A coragem vem em segundo lugar - prevalecendo fisicamente e mentalmente e tentando lutar contra todos os obstáculos que se possam atravessar no nosso caminho», acrescentou.