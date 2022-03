Lionel Messi foi um dos grandes destaques da vitória da Argentina frente à Venezuela, ao fazer um golo, mas no final da partida não deixou os adeptos da albiceleste nada tranquilos.

Tudo porque o avançado do Paris Saint-Germain pôs em causa o futuro na seleção das pampas após o Mundial de 2022, que se realiza no final do ano, no Qatar.

«Se foi o último jogo oficial que fiz na Argentina pela seleção? Não sei, a verdade é que não sei. Penso no futuro próximo, que é o jogo com o Equador e os particulares de preparação em junho e setembro», começou por dizer, citado pela TyC Sports.

«Depois do Mundial vou ter de repensar muitas coisas, corra bem ou mal. Esperemos que corra da melhor maneira possível. Mas de certeza que depois do Mundial vão mudar muitas coisas», continuou.

Mas para já, Messi garante estar muito satisfeito na seleção: «Há algum tempo que me sinto feliz aqui, mesmo antes de ganhar a Copa América. É um grupo maravilhoso. As pessoas gostam de mim e cada dia demonstram mais isso. Sou muito grato por isso. Faz-me sempre bem vir à Argentina. Depois da Copa América, ainda mais. Ganhar ainda ajuda mais que tudo seja bom e fácil.»