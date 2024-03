Lionel Messi tem 36 anos e diz que ainda não sabe quando se vai retirar do futebol, mas garante que a idade não será fator de decisão, mas sim o seu rendimento em campo, bem como o prazer que a modalidade ainda lhe proporciona.

«Eu sei que, no momento que sentir que não estiver a render, que não esteja a desfrutar, nem estiver a ajudar os meus companheiros, deixarei [o futebol]», destacou o internacional argentino, numa conversa no podcast «Big Time».

O avançado diz que esse momento ainda anão chegou, mas está preparado para o encarar. «Sou muito autocrítico comigo mesmo, sei quando estou bem, quando estou mal, quando jogo bem ou quando jogo mal. Quando sentir que é o momento para dar esse passo, darei sem pensar na idade. Se me sentir bem, vou tentar continuar a competir porque é o que gosto e sei fazer. Não tenho nada claro, espero continuar a jogar por algum tempo mais», acrescentou.

Para já, Messi garante que continua motivado para jogar até porque venceu o último Campeonato do Mundo e conquistou a última Copa América. «Para nós, para as nossas famílias e para todo o país, ser campeão do mundo foi mágico, ficará na memória por toda a vida. De certeza que teria deixado a seleção se não tivéssemos sido campeões, mas por sorte aconteceu e conseguimos dar outro título à Argentina», destacou ainda Messi.