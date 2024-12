Raquel Candia, mulher do antigo jogador argentino Fernando Cáceres, morreu ao cair de um sétimo andar e a família da vítima aponta agora o dedo ao antigo jogador que fez boa parte da carreira em Espanha ao serviço do Saragoça, Valencia e Celta de Vigo.

Segundo fontes policiais, Raquel Candia, de 45 anos, faleceu ao cair de um sétimo andar, num pátio interior, numa altura em que Fernando Cáceres era a única pessoa que estava no apartamento que partilhava com a mulher. Em declarações ao jornal Clarín, um dos irmãos da vítima revelou que existia uma relação «bastante agressiva» da parte do antigo jogador e acusou Cáceres de «maus tratos» e de manter a mulher retida em casa e longe da restante família.

«Há testemunhas e vizinhos que nos disseram que, momentos antes da queda, houve alguma violência», referiu um dos irmãos da vítima citado pelo Clarín.

A polícia de Buenos Aires está a investigar o incidente e, nesta altura, não descarta a possibilidade de assassínio. «Trabalhamos sobre o cenário do acidente. Não temos nada sobre uma terceira pessoa», destacou a polícia num curto comunicado, num dia em que vai ser realizada uma autópsia ao corpo da vítima.

Em cima da mesa, está uma possibilidade de feminicídio, mas também de suicídio ou de um simples incidente. «É muito prematuro», refere ainda a polícia sobre o caso que está agora sob investigação.

O antigo internacional argentino tinha várias limitações físicas depois de, em 2009, ter sido baleado na cabeça, na sequência de um assalto.

Formado no Argentino Juniors, Fernando Cáceres rumou a Espanha em 1993 para assinar pelo Saragoça onde venceu uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha, antes de jogar também pelo Valencia e o Celta de Vigo.