O Rosario Central de Di María anunciou esta quinta-feira a saída do treinador Ariel Holan, numa decisão que apanhou o futebol argentino de surpresa. Apesar de o contrato terminar no final do ano, tudo indicava que o treinador argentino renovaria para comandar a equipa na Taça Libertadores de 2026.

O clube divulgou um comunicado breve, dando conta de que a rutura aconteceu «de comum acordo e em bons termos». Ainda assim, a escolha deixou muitos adeptos incrédulos, sobretudo porque o Rosario Central foi a equipa com mais pontos na temporada (66), garantindo presença na próxima Taça Libertadores e sendo mesmo declarado Campeão de Liga 2025 pela Federação Argentina.

Holan, de 65 anos, chegou ao clube no final de 2024 e somou 22 vitórias, 13 empates e apenas 7 derrotas em 42 jogos. Liderou as duas fases regulares do Apertura e do Clausura, mas caiu nas rondas decisivas.

Di María, ex-Benfica e principal figura da equipa, aproveitou a rede social Instagram para deixar uma mensagem pública de agradecimento.

«Muito obrigado por tudo, Ariel. Pelas tuas lições, pela tua humildade, pelo teu profissionalismo e por tudo o que fez pelo Rosario Central. Desejo-lhe o melhor em tudo o que vier pela frente», escreveu o campeão do Mundo argentino.

Já o presidente do clube, Gonzalo Belloso, também deixou algumas palavras numa publicação nas redes sociais.

«Querido Ariel, ter trabalhado contigo marcou um antes e um depois. Depois da tua passagem, o Central está muito melhor em tudo. Sucesso em tudo o que vier pela frente. Até sempre, campeão», pode ler-se no X.