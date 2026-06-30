Ángel Di María vai continuar no Rosario Central. O clube argentino anunciou a renovação de contrato do extremo de 38 anos até 30 de junho de 2027, prolongando a segunda passagem pelo emblema onde se formou.

O campeão do mundo pela Argentina regressou ao Rosario Central em 2025, depois de duas temporadas no Benfica, onde também cumpriu uma segunda passagem pela Luz.

O vínculo anterior terminava no final de 2026, mas o internacional argentino prolongou agora a ligação por mais seis meses, garantindo a presença no Torneio Clausura e na fase a eliminar da Taça Libertadores, competição em que o Rosario Central vai defrontar o Corinthians nos oitavos de final.

Desde o regresso ao clube, Di María soma 37 jogos, sete golos e dez assistências, números que ajudaram o Rosario Central a conquistar o campeonato e a garantir o apuramento para a fase a eliminar da Libertadores.