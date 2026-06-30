OFICIAL: Di María renova com o Rosario Central até junho de 2027
Antigo extremo do Benfica prolonga segunda passagem pelo clube onde se formou
Antigo extremo do Benfica prolonga segunda passagem pelo clube onde se formou
Ángel Di María vai continuar no Rosario Central. O clube argentino anunciou a renovação de contrato do extremo de 38 anos até 30 de junho de 2027, prolongando a segunda passagem pelo emblema onde se formou.
O campeão do mundo pela Argentina regressou ao Rosario Central em 2025, depois de duas temporadas no Benfica, onde também cumpriu uma segunda passagem pela Luz.
O vínculo anterior terminava no final de 2026, mas o internacional argentino prolongou agora a ligação por mais seis meses, garantindo a presença no Torneio Clausura e na fase a eliminar da Taça Libertadores, competição em que o Rosario Central vai defrontar o Corinthians nos oitavos de final.
Desde o regresso ao clube, Di María soma 37 jogos, sete golos e dez assistências, números que ajudaram o Rosario Central a conquistar o campeonato e a garantir o apuramento para a fase a eliminar da Libertadores.