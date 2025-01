Gonzalo Montiel, lateral direito argentino, deixa o futebol europeu após três épocas e meia no Sevilha.

Em 81 jogos pelo clube espanhol na temporada de 2021/22, o jogador marcou três golos e cinco assistências. Já na temporada 2023/24, foi cedido ao clube inglês, Nottingham Forest, onde jogou 19 vezes.

O campeão mundial pela Argentina em 2022, vai rumar ao país natal para voltar a representar as cores do River Plate,a troco de 4,5 milhões de euros.

«Com o Montiel está tudo acertado. Todos os documentos estão em ordem, tanto com o Sevilha, como a parte contratual e profissional com o jogador», anunciou o presidente do River Plate, Jorge Brito, à imprensa argentina.

O jogador vai reencontrar outros três campeões do mundo: o guarda-redes Franco Armani e os defesas Germán Pezzella e Marcos Acuña.