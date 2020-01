Dani Osvaldo treinou pela primeira vez com os companheiros do Banfield, mas ainda não aponta uma data para o regresso à competição.

«O objetivo é ir dia a dia, atingir o nível necessário em termos físicos, mas com tranquilidade, não há pressa. Quero conseguir fazer aquilo que o preparador físico me exigir e o objetivo é não me lesionar já», declarou aos jornalistas entre gargalhadas.

Já sobre a escolha do Banfield para regressar ao ativo após três anos longe dos relvados, o ex-FC Porto declarou que era uma vontade da família e até assumiu que a escolha do clube teve muito a ver com o gosto familiar.

«Nestes três anos aproveitei para respirar um pouco fora do futebol. Mas já tinha saudades de jogar e a minha família tinha vontade de ver-me de regresso ao futebol. Além disso, quero dar uma alegria ao meu velho [pai] que é adepto do Banfield», disse ainda.