Nico Otamendi anunciou que, tal como Lionel Messi, finalizada a qualificação para o Mundial 2026, despediu-se da seleção da Argentina nos jogos em casa. Claro que ainda haverá o Campeonato do Mundo para disputar no próximo verão, mas a despedida do emblemático Estádio Monumental, com o triunfo diante da Venezuela (3-0), deixou o capitão do Benfica especialmente sensibilizado.

«Sim, jogar pela Argentina é isso mesmo. É sempre uma grande emoção jogar neste estádio, diante dos nossos adeptos. É verdade que estas eliminatórias são complicadas, mas temos jogadores muito bons, jogadores importantes que sabem tratar bem a bola. Conseguimos o objetivo e estamos muito felizes», começou por dizer o central no final do jogo.

Um jogo carregado de emoção, com as bancadas ao rubro e Lionel Messi a chorar no relvado. «Sim, sem dúvida. Obviamente que o Leo merece tudo, é mais do que merecido, porque, obviamente, é o melhor jogador da história, de longe. E, na verdade, hoje precisava terminar desta maneira. Com toda a gente, estou agradecido às pessoas também, porque vieram, com este frio. Havia muitos miúdos e estou muito feliz que pudessem aproveitar este momento também», comentou.

Messi despediu-se do Monumental e Otamendi também. «Quanto a mim, se não há nenhum jogo oficial aqui na Argentina, também foi o meu último jogo e aproveitei ao máximo este espetáculo, estou muito feliz. Feliz porque queria terminar desta maneira, a desfrutar com as pessoas, com a minha família, que está sempre presente e estou muito feliz por isso», acrescentou.

Decisões de dois jogadores emblemáticos da Argentina, dois campeões do Mundo, que deram uma carga ainda mais emotiva ao jogo com a Venezuela. «Sim, por isso tudo, foi ainda mais lindo. Foram muitos anos, este grupo ajudou-nos muito, ajudou-nos a levantar, a conquistar troféus, é mais do que meritório», destacou ainda Nico Otamendi.

