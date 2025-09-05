Otamendi segue Messi: «Foi o meu último jogo aqui na Argentina»
Capitão do Benfica em despedida emocionada do Estádio Monumental, mas ainda tem um Mundial por disputar no próximo verão
Nico Otamendi anunciou que, tal como Lionel Messi, finalizada a qualificação para o Mundial 2026, despediu-se da seleção da Argentina nos jogos em casa. Claro que ainda haverá o Campeonato do Mundo para disputar no próximo verão, mas a despedida do emblemático Estádio Monumental, com o triunfo diante da Venezuela (3-0), deixou o capitão do Benfica especialmente sensibilizado.
«Sim, jogar pela Argentina é isso mesmo. É sempre uma grande emoção jogar neste estádio, diante dos nossos adeptos. É verdade que estas eliminatórias são complicadas, mas temos jogadores muito bons, jogadores importantes que sabem tratar bem a bola. Conseguimos o objetivo e estamos muito felizes», começou por dizer o central no final do jogo.
Um jogo carregado de emoção, com as bancadas ao rubro e Lionel Messi a chorar no relvado. «Sim, sem dúvida. Obviamente que o Leo merece tudo, é mais do que merecido, porque, obviamente, é o melhor jogador da história, de longe. E, na verdade, hoje precisava terminar desta maneira. Com toda a gente, estou agradecido às pessoas também, porque vieram, com este frio. Havia muitos miúdos e estou muito feliz que pudessem aproveitar este momento também», comentou.
Messi despediu-se do Monumental e Otamendi também. «Quanto a mim, se não há nenhum jogo oficial aqui na Argentina, também foi o meu último jogo e aproveitei ao máximo este espetáculo, estou muito feliz. Feliz porque queria terminar desta maneira, a desfrutar com as pessoas, com a minha família, que está sempre presente e estou muito feliz por isso», acrescentou.
Decisões de dois jogadores emblemáticos da Argentina, dois campeões do Mundo, que deram uma carga ainda mais emotiva ao jogo com a Venezuela. «Sim, por isso tudo, foi ainda mais lindo. Foram muitos anos, este grupo ajudou-nos muito, ajudou-nos a levantar, a conquistar troféus, é mais do que meritório», destacou ainda Nico Otamendi.
