Nico Otamendi anunciou que depois do Mundial 2026 vai deixar a seleção da Argentina para passar a ser apenas um adepto da alviceleste, mas deixou em aberto o seu futuro ao nível de clubes, numa altura em que se volta a falar num possível regresso ao River Plate.

Declarações do central argentino em pleno aeroporto de Buenos Aires onde se vai juntar aos campeões do mundo para dois jogos de preparação para o Campeonato do Mundo em que a Argentina vai defender o título.

Otamendi começou por lamentar o cancelamento da Finalíssima, frente a Espanha, que estava marcada para o Qatar, mas que acabou por não realizar-se devido à guerra no Médio Oriente, mas, quanto ao futuro na seleção, o central já tem uma ideia bem formada. «Vou fechar um ciclo na seleção, é o meu último Mundial e depois serei apenas mais um adepto», atirou.

Quanto ao futuro ao nível de clubes, Otamendi não vai além de junho, altura em que termina contrato com o Benfica. «Tenho contrato com o Benfica, vai acabar em junho, depois disso, não tenho mais nada», destacou ainda.

Otamendi e o futuro na seleção:

Otamendi sobre o eventual regresso ao River Plate: