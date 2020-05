O homem que terá estado na origem da morte de Tomás El Trinche Carlovich foi detido e vai ficar em prisão preventiva, decretou um juiz neste domingo.

Segundo a acusação, o suspeito, de 32 anos, na tentativa de roubar a bicicleta ao antigo jogador, tê-lo-á empurrado duas vezes para o chão, sendo que a segunda queda provocou um traumatismo craniano que viria a resultar na morte de El Trinche.

Recorde-se que o ex-futebolista, de 74 anos, morreu na sexta-feira, deixando de luto o mundo do futebol argentino, uma vez que era considerado um dos melhores jogadores de sempre, apesar de ter brilhado, sobretudo, nos escalões secundários.

No sábado, os adeptos do Central Córdoba, clube no qual viveu os melhores momentos, furaram o confinamento para se despedirem do ídolo no estádio.