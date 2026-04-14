A introdução do videoárbitro (VAR) no futebol fez da validação, ou anulação, de lances de fora de jogo um exercício geométrico complexo, com pontos de fuga e correção de ângulos de imagens metidos ao barulho. Com isso surgiram decisões validadas ao milímetro… para quem acredita nelas.

Um dos descrentes parece ser Pedro Troglio, treinador do Banfield, que considerou que o VAR do dérbi com o Lanús «traçou as linhas de uma maneira terrível» num lance que resultou na anulação de um golo da sua equipa, que na altura valeria o 1-0, apontado por Mauro Méndez.

O lance aconteceu ao minuto 41 e demorou quase cinco minutos a ser analisado pelo VAR, que considerou que o ombro do avançado uruguaio o colocava em situação de fora de jogo.

🇦🇷🏆 ¡ANULADO EL GOL DEL TALADRO!

A los 41', Méndez había marcado el 1-0 para #Banfield ante #Lanús. Sin embargo, el VAR intervino y cobró offside por parte del delantero. El encuentro sigue 0-0. #TorneoApertura pic.twitter.com/qmyA0GQtiM — TyC Sports (@TyCSports) April 13, 2026

O Banfield acabaria por perder na casa do Lanús (1-0), do ex-Benfica Salvio, com um golo sofrido ao minuto 88, apontado por Yoshan Valois.