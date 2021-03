O treinador do Intedependiente assumiu que o clube vai tentar convencer Sergio Aguero a regressar ao clube que o projetou para o futebol e do qual o avançado argentino saiu em 2006 para o Atlético Madrid.

«Estivemos a conversar como Yoyo [diretor-desportivo do Independiente] para ver se lhe telefonam para perguntar se ele tem vontade de vir. Aqui não vai receber o mesmo que lá, mas teria a oportunidade de voltar ao clube do coração e de estar em contacto com pessoas amigas», disse em entrevista à TyC Sports.

Falcioni treinou Aguero no último ano em que o avançado atuou na Argentina e disponibilizou-se para ser parte ativa no processo. «Percebo que ele opte por ficar na Europa, mas já está fora há muitos anos e era bom que voltasse. Se eu lhe telefonar, ele atende-me. Se tiver de participar, participo.

Recorde-se que em 2015 'Kun' Aguero disse em entrevista que voltaria ao Independiente em 2019, após o fim da ligação ao Manchester City. Menos de três anos depois, em março de 2018, garantiu que regressaria ao Independiente em 2020. Depois disso, o avançado internacional argentino ainda renovou por mais uma temporada, mas o fim da ligação no final desta época foi confirmado esta semana pelo clube inglês.