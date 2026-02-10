VÍDEO: antigo jogador morto com garrafa partida na Argentina
Suspeito da fatal agressão é o próprio irmão do antigo futebolista do Club Almirante Brown
Suspeito da fatal agressão é o próprio irmão do antigo futebolista do Club Almirante Brown
Lucas Ignacio Pires, antigo jogador dos argentinos do Almirante Brown, foi assassinado com uma garrafa partida, numa agressão que ficou registada em vídeo. O principal suspeito da fatal agressão é o próprio irmão do jogador de 29 anos que está em fuga.
A morte de Lucas Pires foi confirmada pelo seu antigo clube, o Almirante Brown, numa publicação nas redes sociais, em que o clube argentino manifesta condolências aos familiares e amigos.
El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/h4I8lFpgIx— Club Almirante Brown (@Club_AlteBrown) February 7, 2026
As imagens das agressões foram registadas por uma câmara de segurança, numa rua de La Matanza, nos arredores de Buenos Aires, e mostram uma altercação entre dois homens.
Lucas Pires terá sofrido um golpe com uma garrafa partida no antebraço que lhe terá atingido uma artéria e, por consequência, uma hemorragia fatal. O antigo jogador ainda foi transportado para o Hospital Néstor Kirchner, mas não resistiu ao grave ferimento.
A polícia está a investigar este caso num contexto de possível crime familiar, uma vez que o agressor terá sido identificado como irmão de Lucas Pires.
As imagens da fatal agressão (atenção, imagens sensíveis):