Lucas Ignacio Pires, antigo jogador dos argentinos do Almirante Brown, foi assassinado com uma garrafa partida, numa agressão que ficou registada em vídeo. O principal suspeito da fatal agressão é o próprio irmão do jogador de 29 anos que está em fuga.

A morte de Lucas Pires foi confirmada pelo seu antigo clube, o Almirante Brown, numa publicação nas redes sociais, em que o clube argentino manifesta condolências aos familiares e amigos.

El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/h4I8lFpgIx — Club Almirante Brown (@Club_AlteBrown) February 7, 2026

As imagens das agressões foram registadas por uma câmara de segurança, numa rua de La Matanza, nos arredores de Buenos Aires, e mostram uma altercação entre dois homens.

Lucas Pires terá sofrido um golpe com uma garrafa partida no antebraço que lhe terá atingido uma artéria e, por consequência, uma hemorragia fatal. O antigo jogador ainda foi transportado para o Hospital Néstor Kirchner, mas não resistiu ao grave ferimento.

A polícia está a investigar este caso num contexto de possível crime familiar, uma vez que o agressor terá sido identificado como irmão de Lucas Pires.

As imagens da fatal agressão (atenção, imagens sensíveis):