O Boca Juniors venceu este domingo a Copa Diego Maradona, ao derrotar o Banfield nas grandes penalidades.

Edwin Cardona abriu o marcador aos 64 minutos, colocando o Boca em vantagem, mas um golo de Luciano Lollo, em cima do apito final, obrigou a que o desempate fosse feito nos penáltis.

O Boca Juniors converteu todas as grandes penalidades (Salvio, ex-jogador do Benfica foi um dos marcadores) e venceu por 5-3. Lisandro López, também ex-benfiquista não saiu do banco.