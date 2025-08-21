VÍDEO: cenas de pancadaria entre adeptos cancela jogo da Taça Sul-Americana
Jogo entre os argentinos do Independiente e o Universidad de Chile foi cancelado aos 62 minutos
Jogo entre os argentinos do Independiente e o Universidad de Chile foi cancelado aos 62 minutos
É mais uma situação lamentável no futebol. O jogo entre o Independiente e Universidad de Chile a contar para os oitavos de final da Taça Sul-Americana foi cancelado aos 62 minutos depois de fortes confrontos entre adeptos nas bancadas.
O resultado marcava 1-1 quando a partida foi cancelada pela CONMEBOL. Segundo a imprensa local, tudo começou quando alguns adeptos da formação chilena arremessaram petardos e cadeiras em direção às claques da equipa argentina.
Ora, os adeptos do Independiente não se deixaram ficar e os dois grupos acabaram por envolver-se em violentos confrontos. Adeptos da Universidad de Chile foram obrigados a despir as camisolas, agressões com cabos de vassouras e ainda um adepto saltou da bancada na tentativa de fugir aos confrontos.
Segundo o jornal La Nacion, 177 homens, cinco menores e três mulheres ficaram feridas e 125 pessoas foram presas. A mesma fonte avança ainda que a polícia de Buenos Aires deteve 300 pessoas e conta que dez ficaram gravemente feridas.
As imagens que se seguem podem ferir a suscetibilidade dos leitores.