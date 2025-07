Ángel Di María voltou a vestir a camisola do Rosario Central 18 anos depois de ter deixado o clube argentino para rumar ao Benfica.

O extremo de 37 anos foi titular na receção ao Godoy Cruz (1-1), em jogo do campeonato clausura, numa tarde plena de emoções.

Primeiro, não conteve as lágrimas quando saiu do balneário para o aquecimento e recebeu uma enorme ovação dos adeptos. Depois, entrou em campo de mãos dadas com as duas filhas, num momento carregado de simbolismo.

Di María partiu, como habitualmente, do corredor direito, procurando fazer a diferença na capacidade no um para um e através da qualidade de passe e de remate com o pé esquerdo. O regresso a casa foi assinalado com um golo, na conversão de um penálti aos 78 minutos.

Depois de ter feito o 1-0, Di María foi substituído aos 89 minutos com algumas queixas físicas e viu de fora o Rosario Central sofrer o golo do empate já em tempo de compensação.