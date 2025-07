Di María está a ter um regresso de sonho ao Rosário Central. O avançado argentino marcou este sábado o golo que deu a vitória por 1-0 sobre o Lanús na segunda jornada do Torneio de Clausura da Argentina.

O único golo do encontro foi marcado por intermédio de uma grande penalidade à passagem do minuto 74. O guarda-redes do Lanús, Losada, saiu em falso sobre Gaspar Duarte e o árbitro do encontro acabou por apontar para a marca do castigo máximo.

Na sequência do Lance, o central Izquierdoz acabou por ver o cartão vermelho direto por palavras. Di María não se deixou afetar por tudo isto e enganou o guarda-redes: bola para um lado, Losada para o outro.

O Rosário Central acabou por vencer o encontro com Di María a marcar pelo segundo jogo consecutivo desde que regressou ao clube de formação.

Veja aqui o golo de Di María na vitória do Rosário Central: