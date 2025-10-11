Ignacio Russo, jogador do Tigre e filho de Miguel Ángel Russo, apontou um golo no primeiro jogo que realizou, após a morte do pai.

O avançado, de 24 anos, emocionou-se ao inaugurar o marcador no encontro frente ao Newell's Old Boys para o campeonato argentino, que terminou empatado a um golo.

Ignacio Russo marcou e chorou de seguida, ao dedicar o golo ao seu pai.

Recorde-se que, Miguel Ángel Russo era o treinador do Boca Juniors quando morreu, na passada quarta-feira, vítima de um cancro na próstata, diagnosticado em 2017.

Veja aqui:

