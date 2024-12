Darío Benedetto, grande ídolo do Boca Juniors nos últimos anos, rescindiu com o gigante de Buenos Aires em julho passado para ir jogar para o México, mas no passado sábado, regressou ao Estádio La Bombonera para assistir ao duelo da antiga equipa com o Independiente, relativo à última jornada do campeonato argentino, no meio da claque.

É normal encontrar antigos jogadores do Boca nas bancadas, como acontecia com frequência com Diego Maradona, mas o antigo craque ia para o camarote assistir ao singular espetáculo proporcionado pelos adeptos que conseguem manter as bancadas ao pulsar ao ritmo dos adeptos, mas Darío Benedetto quis viver a experiência por dentro, isto é, foi mesmo para o meio da «La 12», a principal claque do Boca.

O avançado de 34 anos despediu-se do Boca em julho passado, depois de sete temporadas no clube, acumuladas em dois períodos, com uma experiência na Europa pelo meio, com passagens pelo Marselha e Elche. Na hora da despedida, Benedetto declarou o seu amor ao clube e anunciou que iria regressar como adepto para torcer pelos antigos companheiros. Palavra dada, palavra honrada.

No passado sábado, Benedetto, que, entretanto, assinou pelos mexicanos do Querétaro, foi apanhado pela transmissão do jogo nas bancadas, aos saltos, com uma camisola do Boca e entre os dois principais líderes da claque, Mauro Martín e «Manco» Aravena.

Ora veja: