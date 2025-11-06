O Independiente Rivadavia fez história na madrugada desta quinta-feira ao conquistar a Taça da Argentina diante do Argentinos Juniores. O clube da cidade de Mendoza, depois de estar a vencer por 2-0, viu a equipa adversária empatar já no tempo de compensação, mas, já reduzido a nove unidades e sem o treinador no banco, garantiu o título inédito no desempate por grandes penalidades.

Esta conquista marca o primeiro título oficial desde que «La Lepra», como é conhecido o clube de Mendoza, chegou à primeira divisão argentina, após ter vencido a Série B em 2023. A par disso, o troféu garantiu também a primeira presença do clube na Taça Libertadores.

Num jogo intenso e cheio de emoção, em Córdoba, foi Alex Arce quem inaugurou o marcador, aos nove minutos, com um cabeceamento certeiro que colocou o Rivadavia em vantagem. No final da primeira parte, a equipa de Mendoza recolheu aos balneários a vencer por 1-0, mas reduzida a dez unidades, uma vez que Maximiliano Amarfil viu o segundo amarelo já perto dos 45 minutos.

Apesar da inferioridade numérica, «La Lepra» entrou por cima no segundo tempo e, aos 62 minutos, Matías Fernández aumentou a vantagem para 2-0. No entanto, a resposta dos Argentinos Juniors não tardou e foram precisos apenas dois minutos, para Alan Lescano reduzir a diferença.

O Rivadavia procurou segurar a vantagem até ao apito final, mas o jogo complicou-se quando a equipa se viu reduzida a nove jogadores, num momento em que já não contava com orientação do treinador Gabriel Berti, que havia sido expulso aos 77 minutos. Já em tempo de compensação, Alejo Osella foi castigado com o segundo amarelo e dificultou a vida aos colegas de equipa que viram Erik Godoy empatar o jogo, aos 90+7.

Após um tempo de compensação que chegou quase aos 19 minutos, seguiram-se as grandes penalidades. O guarda-redes Gonzalo Marinelli, que entrou aos 90, acabou por ser o herói do modesto clube ao defender por duas vezes o quarto penálti de Tomás Molina - depois de o árbitro mandar repetir a marcação por adiantamento. No remate decisivo, o capitão Sebastián Villa converteu e selou o triunfo por 5-2, confirmando o primeiro título da história do Independiente Rivadavia.

Em declarações no final do encontro, o capitão sublinhou o espírito que distingue esta equipa.

«Somos uma equipa muito humilde, com muita garra, muita paixão e, sinceramente, uma mentalidade incrível. O treinador Berti transmitiu-nos muita confiança desde o início e acho que consolidámos a nossa posição jogo a jogo», começou por dizer.

Sebastian Villa lembrou, ainda, Miguel Ángel Russo, treinador com o qual se cruzou no Boca Juniors, que faleceu no mês passado.

«Quero dedicar este título ao professor Russo. Que descanse em paz. Sempre me aconselhou a continuar e a ter muita perseverança», referiu ainda.

A festa do Independiente Rivadavia: