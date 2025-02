O futebol argentino passou por mais um episódio de violência com a agressão a um árbitro auxiliar que levou à suspensão do embate entre o Godoy Cruz e o Talleres na noite de terça-feira.

Poucos minutos depois do início da segunda parte, o árbitro auxiliar Diego Martín foi atingido na cabeça por um tubo metálico arremessado das bancadas, do setor onde estavam os adeptos do Godoy.

O auxiliar ficou meio atordoado, com sangue na teste, foi de imediato assistido no relvado, enquanto o árbitro Falcon Pérez recolhia o objeto que atingiu o seu auxiliar para o ir entregar à polícia, antes de decidir suspender o jogo.

«Não há hipóteses de continuar. Não vamos permitir que nenhum de nós saia aleijado de um evento desportivo. Estamos em 2025, isto não pode acontecer», disse o árbitro aos capitães de equipa.