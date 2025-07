Mais de 50 mil adeptos acorreram esta quinta-feira ao Estádio La Bombonera para dar as boas-vindas a Leandro Paredes que, aos 31 anos, está de regresso ao clube depois de doze anos a jogar ao mais alto nível na Europa.

Uma verdadeira loucura para receber o campeão do Mundo que tinha deixado o clube em 2013, então com 19 anos e com apenas 29 jogos disputados pelo Boca Juniors. O clube abriu as portas do mítico estádio e os adeptos corresponderam com uma presença maciça para acolher o craque que, em declarações antes da cerimónia, dizia que não esperava uma grande receção da parte dos adeptos.

«A verdade é que estava um pouco com medo para saber se viria gente. A torcida do Boca representa muito para mim. Os adeptos estavam loucos, encheram o estádio e isso é incrível. Estou muito agradecido. A sensação é incrível. Desde o primeiro dia, a minha vontade foi sempre voltar, desde que estivesse bem. Sinto-me bem, tanto fisicamente como no lado futebolístico e pessoalmente também», comentou o jogador.

Depois da conferência de imprensa, o jogador subiu ao relvado acompanhado pela mulher e pelos três filhos e foi alvo de uma receção apoteótica dos mais de 50 mol adeptos que encheram as bancadas do La Bombonera. «Sempre sonhei com isto ao longo da minha vida. Espero retribuir tudo aos adeptos, com muitos títulos. Voltei e quero ficar por muito tempo», destacou ainda o jogador.

Leandro Paredes deixou o Boca com apenas 19 anos para jogar em Itália, primeiro no Chievo, depois na Roma e ainda no Empoli, antes de regressar à Roma. Depois jogou ainda nos russos do Zenit e somou quatro temporadas no Paris Saint-Germain antes de regressar a Itália onde fez mais uma época na Juventus e mais duas na Roma.