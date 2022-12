Lionel Messi organizou uma grande festa em Rosario, a sua cidade natal na Argentina, para festejar mais uma vez a conquista do Mundial e, ao mesmo tempo, para a despedida do inesquecível ano de 2022.

Uma festa que juntou alguns campeões do Mundo, com Di Maria e Paredes, antigos jogadores, como Mascherano, e também amigos de infância do craque do Paris Saint-Germain.

Uma festa no mesmo hotel onde Messi, em 2017, se casou com Antonella Roccuzzo, e que contou a atuação de várias bandas famosas na Argentina, como Los Palmeras e La Konga, e um grande bolo a assinalar a conquista do Qatar.

Aos mais atentos, não escapou o pormenor dos copos de coktail servidos virem enfeitados com a famosa frase que Messi dirigiu ao neerlandês Weghorst no Mundial: «Que mirás bobo! Anda pa’allá!».

Uma festa que já está a acabar. Messi ainda vai passar a passagem de ano na Argentina, mas no dia 1 de janeiro deverá viajar para Paris.