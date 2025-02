Terminou envolto em polémica o encontro entre Huracán e Tigre (2-0), na 4.ª jornada do Torneio de Abertura da Liga da Argentina. Na madrugada deste sábado, o segundo golo dos anfitriões nasceu num lance caricato.

Quando Felipe Zenobio procurava lançar o contra-ataque, almejando o empate, o médio Julián López afastou o homólogo Matko Miljevic do caminho do guarda-redes. Face ao puxão, o árbitro entendeu que a ação foi ostensiva, pelo que assinalou penálti.

Por isso, aos 84m, Miljevic aplicou o 2-0, para desespero das hostes do Tigre. Antes, aos 18m, o avançado Tissera havia inaugurado o marcador.

Tal desfecho deixa o Tigres no 9.º lugar, com seis pontos, mais um do que o Huracán. No topo seguem o Argentinos Jrs., com dez pontos.