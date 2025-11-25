VÍDEO: Quintero (ex-FC Porto) marca, mas River Plate é eliminado do «Clausura»
«Millionarios» caíram nos oitavos diante do Racing por 3-2
O River Plate foi derrotado na noite desta segunda-feira por 3-2 frente ao Racing, numa partida a contar para os oitavos de final do Torneio de «Clausura» argentino.
Quintero, ex-FC Porto, foi titular na equipa dos Millionarios, e viu do campo o Racing chegar ao golo logo aos quatro minutos. Cruzamento perfeito a encontrar a cabeça de Solari, que desferiu um bom remate para o fundo das redes.
O antigo jogador dos dragões participou na reviravolta do marcador na segunda parte. Em apenas dois minutos, primeiro Subiabre (62m) e depois Quintero (64m) soltaram a festa dos adeptos do River Plate com dois grandes remates.
No entanto, aos 73 minutos, Adrian Fernandez cruzou da ala esquerda e Lucas Quarta desviou a bola para onde não queria. O defesa enganou o guarda-redes e voltou a igualar a partida para o Racing.
Em cima do apito final, Gaston Torres garantiu o apuramento para o «quartos» para a formação de Avellaneda. Jogada de insistência, Armani ainda travou a primeira tentativa de remate, mas o experiente guardião foi incapaz evitar o 3-2 final.
Com este resultado, o River Plate fica pelo caminho no Torneio de Clausura, já o Racing aguarda o vencedor do duelo entre o Lanús, que acabou de conquistar a Taça Sul-Americana e o Tigre.
Veja aqui o resumo do encontro: