Um pequeno gesto pode resultar numa alegria sem tamanho. Foi o que aconteceu na Argentina com o pequeno Román, criança com problemas respiratórios, que viu cumprido o sonho de conhecer pessoalmente o ídolo com o mesmo nome e com o apelido de Riquelme.

Mesmo reformado, o antigo internacional, agora com 43 anos, sob o patrocínio da plataforma Gea Logistics e do site makeawish, foi ao encontro do pequeno adepto.

As imagens são emocionantes. Numa primeira fase, o pequeno Román não quer acreditar e procura esconder as emoções, tapando o rosto com as mãos, mas depois acaba por abraçar Riquelme e desembrulhar a prenda que o ídolo lhe trouxe: uma camisola do Boca Juniors com o nome de dois campeões: «Román».

Veja as imagens deste emocionante encontro: