O Torneio Clausura argentino arrancou com um belo momento de desportivismo protagonizado pelo River Plate, que fez uma guarda de honra com pompa e circunstância ao Platense, campeão do último Apertura.

Antes do pontapé de saída no duelo entre os dois clubes, jogadores e a equipa técnica do River prestaram homenagem ao adversário no relvado de um Estádio Monumental a abarrotar - mais de 85 mil adeptos nas bancadas - com um espetáculo de luzes e fogo de artifício a acompanhar.

Esse não foi o único momento alto do encontro, pois Facundo Colidio assinou um golo de levantar qualquer estádio, ao minuto 7, que adiantou o River Plate no marcador.

Os Millonarios acabariam por vencer o encontro por 3-1, com Maxi Salas e Miguel Borja a responderem ao tento do empate do Platense, apontado por Ronaldo Martínez.