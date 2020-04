Toto Salvio e a esposa Magali Aravena lançaram um novo desafio nas redes sociais em período de confinamento. O casal trocou dezassete toques cabeça em plena sala e desafia outros casais a bater esta marca.

O antigo jogador do Benfica, agora no Boca Juniors, recorreu ao Instagram para desafiar outros cinco jogadores e as respetivas esposas a fazerem melhor: Nico Tagliafico e Caro Calvagni; Licha López e Mica Tinelli; Franco Cervi e Melisa Novell; Paulo Dybala e Oriana Sabatini; e Mauro Zárate e Natalie Weber.

Ora veja o desafio de Salvio e Magali: