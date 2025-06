O Rosario Central divulgou esta terça-feira as imagens do momento em que Ángel Di María assinou o contrato com o clube que vai entrar em vigor assim que o Benfica termine a sua prestação no Mundial de Clubes.

Imagens que mostram um sorridente Di Maria a assinar o contrato que lhe permite voltar a jogar no clube que o projetou para o futebol mundial. «Estou de volta e a cumprir o sonho que sempre quis», diz o internacional argentino num dos vídeos.

Um momento emocionante para o jogador e para toda a família, como se pode ver num vídeo em que Di María abraça a mulher Jorgelina Cardoso, visivelmente emocionada, e também as duas filhas, todos equipados a rigor com as cores do Rosario Central.

Recordamos que Di Maria fez toda a formação no Rosario Central e chegou à equipa principal em 2006, antes da primeira transferência para o Benfica, na temporada de 2007/08. Depois jogou ainda no Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus, antes de regressar ao Benfica onde cumpriu as duas últimas temporadas.

Ora veja: