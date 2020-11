O Boca Juniors assumiu a liderança do Grupo 4 do campeonato argentino, ao vencer fora o Newell's Old Boys por 2-0.

Salvio e Lisandro López, dois ex-Benfica, foram protagonistas no encontro. O primeiro assistiu Tévez para o 1-0 aos 41 minutos com um passe a rasgar e o defesa carimbou a vitória aos 76m com um cabeceamento certeiro.

Com esta vitória, o histórico de Buenos Aires passa a somar 6 pontos em dois jogos no Grupo 4. Recorde-se que, devido à pandemia de covid-19, o campeonato argentino realiza-se este ano num formato diferente, com seis grupos de quatro equipas.