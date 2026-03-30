Joaquín Panichelli recebeu a pior notícia. Depois de ter sido novamente chamado para seleção da argentina, o apenas uma vez internacional sofreu uma rutura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Lionel Scaloni foi questionado, em conferência de imprensa, sofre a lesão do avançado de 23 anos. O selecionador argentino não escondeu a emoção.

«É muito difícil. Temos falado com ele. Fez questão de vir depois de saber o resultado. Veio cá falar connosco muito emotivo. Não merecia. Volto a repetir, não merecia ninguém, mas a ele particularmente… foi o que lhe disse, terá outra oportunidade. A verdade é que é um miúdo que contagia», começou por referir.

Panichelli tem estado em destaque nesta temporada. O avançado formado no River Plate leva 20 golos e quatro assistências em 39 jogos pelos franceses do Estrasburgo.

Scaloni tentou concluir o pensamento sobre o assunto, até que... não foi capaz. «Caramba… já não falo mais!», referiu.

Levantou-se de seguida e abandonou a sala entre aplausos dos jornalistas.

Ora veja o momento: