Colegas no PSG, Leo Paredes e Neymar vão ser adversários na duelo pela Copa América entre Argentina e Brasil. O médio argentino garantiu que não vai facilitar a vida ao brasileiro.



«Neymar gosta que procurem o contacto, mas acaba por receber muita pancada. É pior bater-lhe porque quando te encara... É muito complicado marcá-lo, nunca sabes por onde te vai driblar. Acontece o mesmo com Messi. Por mais que os conheças, pensam sempre algo diferente e são muito rápidos», analisou, em declarações à TyC Sports.



Sem rodeios, Paredes frisou que vai deixar Neymar «louco».



«Temos de marcá-lo em cima, mas bater-lhe o menos possível. Ele sabe que o vou deixar louco, ele próprio me disse. Tenho a certeza que vamos lutar todo o jogo», perspectivou.



A final da Copa América joga-se na madrugada do próximo sábado, no Maracanã.