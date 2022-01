Admoestado com o cartão amarelo na vitória da Argentina sobre o Chile, Nicolás Otamendi é baixa, por castigo, para o próximo jogo da albiceleste na terça-feira à noite diante da Colômbia.

Nesse sentido, o defesa-central dos encarnados, que falhou a final-four da Taça da Liga por estar ao serviço da seleção, poderá regressar a tempo do próximo jogo do Benfica para a Liga, quarta-feira às 19h00 diante do Gil Vicente no Estádio da Luz.

Além de Otamendi, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul e Nicolás Tagliafico também atingiram uma série de cartões e falham o próximo encontro.

A Argentina, recorde-se, já garantiu o apuramento para o Mundial 2022, estando nesta altura no segundo lugar da fase de apuramento da CONMEBOL com 32 pontos, menos quatro do que o Brasil. Nesta terça-feira, a albiceleste joga em Buenos Aires com a Colômbia dos portistas Luis Díaz e Uribe. Os cafeteros estão no sexto posto e, por isso, fora dos lugares de apuramento para o Qatar.