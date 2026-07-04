Lionel Messi reconheceu a dureza do jogo frente a Cabo Verde e na zona mista deixou mesmo um desabafo sobre os jogadores adversários.

«Pediram-me a camisola, mas dentro do campo fartam-se de me dar patadas», disse o craque argentino com um sorriso, após a derrota frente à Argentina por 3-2, após prolongamento, nos 16 avos de final do Campeonato do Mundo de 2026.

«Sabíamos que ia ser um jogo muito duro, que esta equipa havia empatado com a Espanha e o Uruguai. Fizemos o mais difícil, que era encontrar o primeiro golo e pensávamos que íamos poder fazer o nosso jogo e estar mais tranquilos, mas foi tudo ao contrário. Perdemos a bola, ficámos atrás e não pudemos pressionar bem. Eles utilizaram as suas armas», salientou o capitão da seleção campeã mundial.

«Não há jogos fáceis e ninguém nos dá nada. Muitas vezes, desprestigiamos as equipas pelo nome, mas sabíamos que ia ser difícil. Este tipo de jogos tem marcado este Mundial, que está a ser especial porque está tudo muito igualado. Todos os jogos vão ser dificílimos. Temos de tentar descansar, porque sofremos um desgaste muito grande. Temos também de analisar o que fizemos bem e mal ao longo dos 120 minutos. Destaco também as bolas paradas, pois foi assim que conseguimos dois golos», afirmou Messi, autor do primeiro golo argentino, que é o melhor marcador deste Mundial, com sete golos.