A noite de quinta-feira foi de emoções fortes para Lionel Messi: fez um hat-trick na vitória frente à Bolívia, que lhe permitiu ultrapassar Pelé e tornar-se no melhor marcador entre as seleções sul-americanas, além disso, foi a oportunidade de comemorar com o público argentino a conquista da Copa América, que a Argentina venceu em julho.

Não foi, por isso, fácil para Messi controlar as emoções e por mais do que uma vez, o jogador argentino emocionou-se.

Foi às lágrimas quando o público cantou o seu nome no estádio, enquanto levantava o troféu, e também na flash interview, quando falou da família e do quanto lutou para conquistar este título com que todo o país sonhava.

«Queria muito poder desfrutar. Esperei muito tempo por isso, procurei e sonhei. É um momento único pela forma como aconteceu, depois de tanta espera», disse Messi.

«Não havia melhor maneira de comemorar do que estar aqui. A minha mãe, os meus irmãos estão na bancada. Eles sofreram muito também e hoje estão aqui a comemorar. Estou muito feliz.»

