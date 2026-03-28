Em jogo de preparação para o Mundial 2026, na noite de sexta-feira (início da madrugada deste sábado em Portugal) os benfiquistas Nicolás Otamendi e Gianluca Prestianni não foram utilizados na vitória da Argentina por 2-1 diante da Mauritânia. Otamendi foi suplente não utilizado e Prestianni nem figurou na ficha de jogo.

A formação orientada por Lionel Scaloni entrou forte na partida. Molina ganhou a linha de fundo e, com um cruzamento certeiro, encontrou Enzo Fernández no coração da área. O médio ex-Benfica abriu o marcador com um belo remate de primeira e, aos 17 minutos, colocou a «Albiceleste» a vencer.

Aos 32 minutos, Nico Paz ampliou a vantagem de grande penalidade. A realizar uma grande época, o médio já leva 11 golos e seis assistências em 33 jogos ao serviço do Como 1907, dando também o seu contributo direto neste particular da seleção.

A fechar a partida (90+4m) a Mauritânia reduziu para 2-1. Jordan Lefort, defesa do Angers, aproveitou uma grande confusão na defesa argentina e fez o golo de honra para a formação visitante.

No Mundial 2026, a Argentina, recorde-se, encontra-se no Grupo J com Argélia, Áustria e Jordânia.  

RELACIONADOS
