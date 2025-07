Ángel Di María não conseguiu conter as lágrimas no regresso ao Rosário Central, 18 anos depois. O internacional argentino terminou contrato com o Benfica e cumpriu o sonho de voltar a vestir a camisola do clube onde se formou. «Ser campeão no Central é o sonho que me falta. Vou tentar», prometeu, na cerimónia de apresentação.

«Sonhava há muito tempo com isto. Quis que fosse antes, mas infelizmente não foi possível. Já passou e hoje estou aqui, feliz com a minha família. Era o que queria, jogar novamente no Central», disse Di María, visivelmente feliz pelo regresso a casa.

«Estou orgulhoso de tudo o que consegui (na carreira), mas regressar a casa depois de tanto tempo é muito especial e maior do que tudo o que já fiz», salientou, ele que se emocionou com o vídeo preparado pelo Rosario Central, que reuniu vários momentos importantes da sua carreira, e ao falar da sua esposa.

«É ela quem me apoia, que sempre esteve a meu lado. Quando me criticavam, era ela quem me apoiava, sempre. Hoje, estou aqui graças à minha família e ao amor que tenho pelo Central», vincou.

Ángel Di María confessou que voltar ao Rosario Central era um objetivo que queria cumprir há já algum tempo. «Regressar esteve sempre na minha cabeça, desde o dia em que saí. O momento era no ano passado, mas não foi possível. Isso ficou para trás. Decidimos ficar mais um ano na Europa com a ideia de regressar este ano. Com o passar dos meses, comecei a pensar no regresso», explicou.

Admitindo querer colocar o ponto final na carreira ao serviço do Rosario Central, Di María garante ainda não pensar na reforma, aos 37 anos. «Cumpri o sonho de voltar, o seguinte é o de tentar ser campeão no Central. Neste momento não penso em retirar-me, apenas em jogar, desfrutar e estar a um bom nível», vincou.

Di María partilhou ainda que conversou com Lionel Messi sobre o regresso ao futebol argentino. «Leo deu-me os parabéns e disse que estava feliz por poder ter cumprido o meu sonho. Falei com ele e com muitos companheiros. Estavam felizes por conseguir o que queria. São mais do que amigos, são como irmãos», disse.

Depois de duas temporadas no Benfica, em que marcou 36 golos em 92 jogos, Angel Dí María volta ao Rosario Central, podendo estrear-se na equipa orientada por Ariel Holan já no próximo sábado, frente ao Godoy Cruz, no arranque do Torneio Clausura.