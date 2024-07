A esposa de Ángel Di María, Jorgelina Cardoso, falou sobre a continuidade de Ángel Di María no Benfica. Jorgelina foi convidada para um programa argentino chamado Bondi Live, em que abordou o momento da carreira do marido.

«Ángel fez uma pausa nas decisões porque queria concentrar-se apenas na Copa América, tudo o que nos aconteceu foi muito forte e as ofertas estão obviamente a começar a chegar de todos os lados. Parece que tem 20 anos e recebe propostas como se tivesse 23», brincou Jorgelina. Recorde-se que, tal como a CNN Portugal anunciou esta semana, o jogador terá decidido ficar no Benfica.

Quanto à Seleção, Di María tem a hipótese de sair pela porta grande com um triunfo na Copa América: «Acho que ele nunca vai querer sair [da seleção], mas bem, acho que não é assim tão mau que ele o faça agora. No fim de contas, ele tem razão. Ele não merece ir de outra forma. Parece-me muito uma despedida. Estamos a contar os jogos. Quando chegar a altura de ver os jogos das bancadas ou da televisão, acho que ele vai cair na realidade. Mas ele está feliz na mesma, e se ele está feliz, eu estou bem», disse Jorgelina.

«Não quero falar muito porque não posso, faz-me sentir mal. Sinceramente, não consigo imaginar a seleção nacional sem o Ángel. E não é por ele ser o Ángel. Mas, como ele diz, quer sair pela porta grande. No início, disse-lhe que não podia sair, agora que está a ir tão bem e que as pessoas gostam de ti. Ele disse-me: 'Não, eu quero ir-me embora assim, bem. Não quero que me aconteça a mesma coisa que da outra vez em que deixaram de me telefonar'», revelou.

A Argentina joga com a Colômbia na final da Copa América, na madrugada de domingo para segunda-feira, nos Estados Unidos da América.