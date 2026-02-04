O sonho do regresso de Lionel Messi ao Newell’s Old Boys, o primeiro clube do argentino, começa a ganhar contornos mais definidos.

Juan Manuel Medina, vice-presidente do emblema de Rosário, confirmou ao portal argentino TN que o clube está a trabalhar para que o capitão da seleção albiceleste vista novamente a camisola da formação argentina no primeiro semestre de 2027.

«Estamos a trabalhar para que Leo jogue no Newell’s no primeiro semestre de 2027, mas, por agora, não há mais do que isso», afirmou o dirigente, sublinhando que se trata de um projeto que vai muito além do clube.

«É um projecto que excede o Newell’s. É um projecto da cidade de Rosário, da província e do futebol argentino», acrescentou.

Medina explicou ainda que a viabilidade da operação depende de vários fatores, nomeadamente da capacidade do clube para oferecer condições à altura do desafio.

«Tudo depende do que possamos oferecer em termos de infra-estruturas e de um esquema desportivo competitivo», frisou.

Segundo o vice-presidente, os primeiros passos deste plano começaram a ser dados em 2024 depois de Ignacio Boero, actual presidente do Newell’s, ter vencido as eleições do clube em dezembro de 2025.

«Desde esse momento começou a pensar-se este projecto a longo prazo», revelou.

Há, de resto, contatos já assumidos com o círculo mais próximo de Messi, ainda que sem compromissos fechados.

«Falou-se, a ideia foi apresentada, mas ainda não há definições», concluiu Medina, mantendo a prudência, mas deixando a porta aberta ao regresso do astro argentino.

Messi começou a formação desportiva no Newell's Old Boys, clube que representou até à época 2000/01, antes de se mudar para Barcelona. O resto, é história.