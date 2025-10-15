Lionel Messi fez história, durante a madrugada desta quarta-feira, ao tornar-se o jogador com mais assistências a nível de seleções, com um total de 60.

Tudo aconteceu num jogo em que a Argentina goleou a formação de Porto Rico por 6-0, precisamente no estádio onde o astro argentino joga com as cores do Inter Miami. Um «bis» de Mac Allister e o golo de Montiel, a passe de Messi, levaram a formação albiceleste a vencer para o intervalo por três golos de vantagem, mas não ficou por aqui.

O segundo tempo ficou marcado por mais uma avalanche ofensiva dos comandados de Lionel Scaloni, que do banco de suplentes viu Echevarria colocar a bola na própria baliza e Lautaro Martínez igualar Hernán Crespo como o quarto melhor marcador na história do país, com 35 golos.

Assista aqui a um dos golos da Argentina:

A paragem para os compromissos internacionais termina assim com mais um triunfo da Argentina, que no passado sábado venceu a Venezuela com um golo solitário de Lo Celso.