VÍDEO: Argentina goleia e Messi bate recorde de assistências
Avançado do Inter Miami torna-se o jogador com mais passes para golo a nível de seleções
Lionel Messi fez história, durante a madrugada desta quarta-feira, ao tornar-se o jogador com mais assistências a nível de seleções, com um total de 60.
Tudo aconteceu num jogo em que a Argentina goleou a formação de Porto Rico por 6-0, precisamente no estádio onde o astro argentino joga com as cores do Inter Miami. Um «bis» de Mac Allister e o golo de Montiel, a passe de Messi, levaram a formação albiceleste a vencer para o intervalo por três golos de vantagem, mas não ficou por aqui.
O segundo tempo ficou marcado por mais uma avalanche ofensiva dos comandados de Lionel Scaloni, que do banco de suplentes viu Echevarria colocar a bola na própria baliza e Lautaro Martínez igualar Hernán Crespo como o quarto melhor marcador na história do país, com 35 golos.
Assista aqui a um dos golos da Argentina:
A paragem para os compromissos internacionais termina assim com mais um triunfo da Argentina, que no passado sábado venceu a Venezuela com um golo solitário de Lo Celso.
🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 𝐎𝐅 𝐌𝐎𝐒𝐓 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐀𝐒𝐒𝐈𝐒𝐓𝐒 𝐈𝐍 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 🎁
Assist 5️⃣9️⃣ and 6️⃣0️⃣ for Argentina — he’s now the all-time assist leader in international football! 🏆
6️⃣0️⃣ 🅰️ Lionel Messi 🇦🇷
5️⃣9️⃣ 🅰️… pic.twitter.com/P1Su3ysGqa
— 433 (@433) October 15, 2025