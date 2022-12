Adil Rami, ex-jogador do Boavista e membro da seleção francesa que se sagrou campeã do Mundo em 2018, juntou-se ao vasto clube de inimigos criados por Emiliano Martínez após a final do Mundial entre França e Argentina.

Quando subiu ao pódio para receber o troféu de melhor guarda-redes da competição, Dibu Martínez reagiu com um gesto provocatório dirigido aos franceses, mas não ficou por aí. Nas celebrações no balneário da albiceleste pediu um minuto de silêncio por Kylian Mbappé, que lhe tinha marcado três golos insuficientes ainda assim para ficar com a taça.

Para Rami, nesta terça-feira o guarda-redes argentino passou das marcas ao aparecer nos festejos em Buenos Aires com um boneco bebé com a cara de... Mbappé, claro está, chegando a repetir o gesto feito depois de receber a luva de ouro. E tudo isto depois de até ter sido um dos primeiros a consolar a estrela francesa após o jogo decidido no desempate por penáltis.

«O maior FD. do mundo do futebol. O homem mais odiado», reagiu no Instagram o agora jogador do Troyes, 36 vezes internacional por França.

Numa outra story, Rami disse que o verdadeiro «Luva de Ouro» do Mundial era Bounou, guarda-redes de Marrocos, e considerou mesmo que Mbappé deixou alguns argentinos traumatizados por celebrarem, entendeu ele, mais a vitória sobre Mbappé do que a conquista do Mundial.