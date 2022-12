Acima de Nicolás Otamendi, ninguém. Nem Lionel Messi.

Pode parecer exagerado, mas não tire conclusões precipitadas. Não estamos para aqui a dizer que o defesa central do Benfica foi a estrela da Argentina na conquista do título Mundial.

Mas acima de Otamendi, ninguém.

E não somos nós quem o diz. É o CIES - Observatório do Futebol, que fez a análise a todos os jogos da Argentina desde a qualificação até à coroação no Qatar e concluiu que Otamendi foi o jogador com mais minutos disputados, num total 2.023.

O jogador do Benfica surge à frente de Lionel Messi e Rodrigo de Paul, segundo e terceiro com mais tempo de jogo, com 1.964 e 1.883 minutos, respetivamente.

O pódio inverte-se depois, se tivermos em conta o número de jogos. Aí é De Paul quem lidera, com 23 partidas, mais uma do que Messi e Otamendi.

No total, jogaram pela Argentina 40 jogadores, surgindo Enzo Fernández em destaque por ter feito 563 minutos, todos na fase final da prova.