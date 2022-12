Alguns adeptos argentinos arriscaram a vida para subir até ao topo do obelisco que se encontra no centro da Praça da República em Buenos Aires e que, esta terça-feira, vai ser o epicentro das comemorações do título mundial da Argentina.

O obelisco, construído em 1936, é um ponto de referência da capital dos novos campeões do Mundo e tem sido o principal ponto de encontro de adeptos que estão a festejar o título mundial desde o passado domingo.

A seleção alviceleste só chegou esta manhã a Buenos Aires, mas na véspera já estavam milhares de pessoas junto ao monumento e alguns deles atreveram-se a subir até ao topo [calculamos que tenha um acesso interior, uma vez que por fora parece impossível de escalar]. Um deles pendurou-se mesmo pelo lado de fora para cantar com os milhares de pessoas que tinha a seus pés e tirou algumas selfies.

Uma imagem aterradora, uma vez que o monumento tem 68 metros de altura.

Já agora, contamos-lhe que o obelisco foi construído no local onde estava uma igreja dedicada a São Nicolau de Mira onde terá sido içada, pela primeira vez, a bandeira da Argentina em 1812.

Dentro de algumas horas, o Obelisco vai voltar a ser o centro de todas as atenções da festa argentina. Os campeões vão passar por lá ainda esta tarde.

Veja as imagens do corajoso adepto no topo do obelisco: