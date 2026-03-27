O avançado argentino Joaquín Panichelli vai falhar o Mundial 2026, depois de ter sofrido uma rotura dos ligamentos cruzados do joelho direito durante um treino da seleção, segundo informações divulgadas pela agência de notícias, EFE, e junta-se ao lote dos indisponíveis para a competição de seleções.

O jogador do Estrasburgo, que lidera a lista de melhores marcadores da Ligue 1 com 16 golos, enfrenta uma paragem prolongada, estimada em pelo menos seis meses. A lesão representa também uma baixa de peso para o clube francês, pelo qual soma 20 golos em todas as competições esta temporada.

Internacional por uma ocasião pela seleção argentina, Panichelli tinha sido recentemente chamado por Lionel Scaloni para os particulares frente à Mauritânia e Zâmbia. A ausência do avançado é mais um contratempo para a campeã do mundo, que vai defender o título no Mundial a disputar nos Estados Unidos, México e Canadá.