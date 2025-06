No dia em que celebrou 38 anos, Lionel Messi recebeu um presente do Newell's Old Boys, onde deu os primeiros passos no futebol.

O emblema argentino anunciou que a nova bancada do estádio Colosso Marcelo Bielsa foi batizada com o nome do avançado.

«Hoje, o Colosso escreve uma nova página. Pela primeira vez, os dois nomes mais poderosos da história do futebol moram na mesma casa: a nossa», escreveu o Newell's Old Boys nas redes sociais.

Na época em curso, esta equipa terminou o Torneio de Abertura da Liga em nono, falhando o acesso aos “oitavos”. Na Taça o cenário é mais motivador, uma vez que vão disputar os “oitavos”.